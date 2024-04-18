Премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot у не планирующих помогать Киеву стран

При этом Кулеба 10 апреля предупредил, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева по вопросу поставок систем ПВО Patriot не сработала, и теперь Запад придется просить «жестко». Он напомнил, что Украина благодарна за помощь в области безопасности, которую уже предоставили многие страны, однако сейчас там «разочарованы непостоянностью выделяемой финансовой поддержки».