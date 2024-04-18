Премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot у не планирующих помогать Киеву стран

«Мы знаем, что у многих стран есть большие запасы Patriot, которые они, вероятно, не хотят внедрять напрямую. Мы можем их купить и доставить на Украину, у нас есть средства. Это крайне важно», ― цитирует Рютте газета The Guardian.
Премьер Нидерландов подчеркнул, что необходимость доставить на Украину Patriot крайне острая, и призвал союзные государства приложить к этому все усилия.
В ходе встречи Йенс Столтенберг также заявил, что в выборе между помощью Украине и собственным вооружением членам альянса следует «выбирать Украину».
В этот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что экономика страны будет разрушена, если страна не получит от партнеров новые системы ПВО. Кулеба подчеркнул, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, в частности в Patriot.
До этого, 14 апреля, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что собирается провести встречу министров обороны и иностранных дел стран альянса по ускорению передаче Киеву систем ПВО. Он отметил, что сейчас энергоснабжение на Украине разрушается, поэтому ей необходимо как можно быстрее предоставить средства противовоздушной обороны.
При этом Кулеба 10 апреля предупредил, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева по вопросу поставок систем ПВО Patriot не сработала, и теперь Запад придется просить «жестко». Он напомнил, что Украина благодарна за помощь в области безопасности, которую уже предоставили многие страны, однако сейчас там «разочарованы непостоянностью выделяемой финансовой поддержки».
После этого, 12 апреля, газета Financial Times (FT) сообщила, что ряд стран Европы заявил об отсутствии планов по передаче ВСУ систем ПВО Patriot. В частности, 11 апреля президент Польши Анджей Дуда на совместной конференции с президентами Литвы и Украины в Вильнюсе заявил, что Варшава не будет передавать системы ПВО Patriot Киеву.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.