«Не достиг цели»: раскрыт провал Шольца в Китае

«Как открыть двери к мирному урегулированию украинского конфликта? Канцлер Шольц прибыл на встречу к влиятельному главе Китая Си Цзиньпину в Пекине. Приветственные слова в адрес канцлера цветисты: “Хорошо, что вы приехали весной, когда все просыпается к жизни”. Для последующих переговоров это, однако, скорее не так», — отметил корреспондент Йорг Эндрисс.
По итогам переговоров Шольц выразил убежденность, что беседа с китайским лидером заложила «камень в основание фундамента» и будет способствовать проведению дальнейших обсуждений.
То же касается и ближневосточного конфликта: Китай поддерживает хорошие отношения с Ираном и арабскими странами и стоит, скорее, на стороне Палестины, продолжил корреспондент. Так, канцлер ФРГ лишь призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу, добавив, что это совместное требование Китая и Германии.
«Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались особыми успехами. Для Шольца к концу его поездки Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам», — резюмировал Эндрисс.
Ранее Шольц написал в социальной сети Х, что в ходе своего визита в КНР попросил Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине, поскольку слово Китая имеет вес в России. Также политик заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой Москва не будет участвовать, и схожие конференции в будущем.
При этом Си Цзиньпин на встрече с канцлером указал, что для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов.
Позднее в МИД КНР заявили, что Китай «выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений».