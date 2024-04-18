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«Не достиг цели»: раскрыт провал Шольца в Китае

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином не увенчались особыми успехами, немецкий лидер не смог убедить Пекин принять участие в конференции в Швейцарии, говорится в сюжете портала Tagesschau, входящего в медиагруппу ARD.

Источник: Reuters

«Как открыть двери к мирному урегулированию украинского конфликта? Канцлер Шольц прибыл на встречу к влиятельному главе Китая Си Цзиньпину в Пекине. Приветственные слова в адрес канцлера цветисты: “Хорошо, что вы приехали весной, когда все просыпается к жизни”. Для последующих переговоров это, однако, скорее не так», — отметил корреспондент Йорг Эндрисс.

По итогам переговоров Шольц выразил убежденность, что беседа с китайским лидером заложила «камень в основание фундамента» и будет способствовать проведению дальнейших обсуждений.

«Канцлер не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы», — сделал вывод Эндрисс.

То же касается и ближневосточного конфликта: Китай поддерживает хорошие отношения с Ираном и арабскими странами и стоит, скорее, на стороне Палестины, продолжил корреспондент. Так, канцлер ФРГ лишь призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу, добавив, что это совместное требование Китая и Германии.

«Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не увенчались особыми успехами. Для Шольца к концу его поездки Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам», — резюмировал Эндрисс.

Ранее Шольц написал в социальной сети Х, что в ходе своего визита в КНР попросил Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине, поскольку слово Китая имеет вес в России. Также политик заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой Москва не будет участвовать, и схожие конференции в будущем.

При этом Си Цзиньпин на встрече с канцлером указал, что для скорейшего урегулирования украинского кризиса необходимо уделить внимание миру и стабильности, а не преследованию собственных интересов.

Позднее в МИД КНР заявили, что Китай «выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений».