«Не достиг цели»: раскрыт провал Шольца в Китае

Ранее Шольц написал в социальной сети Х, что в ходе своего визита в КНР попросил Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине, поскольку слово Китая имеет вес в России. Также политик заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой Москва не будет участвовать, и схожие конференции в будущем.