Татарстан стал лучшим спортивным регионом России

Татарстан признан лучшим спортивным регионом России. Он стал обладателем премии Sport Business Awards, сообщает Минспорт республики.
Торжественная церемония вручения премии состоялась в Москве. Награду принял глава ведомства Владимир Леонов. Он пригласил всех пристуствующих в гости в Татарстан. Как отметил Леонов, страна является великой спортивной державой.
Также премию в области спортивного бизнеса и управления получил казанский экстрим-парк «УРАМ».
Напомним, в Казани на Играх БРИКС разыграют 380 комплектов медалей.