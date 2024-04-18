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Татарстан стал лучшим спортивным регионом России

Республике вручили премию Sport Business Awards.

Источник: Комсомольская правда

Татарстан признан лучшим спортивным регионом России. Он стал обладателем премии Sport Business Awards, сообщает Минспорт республики.

Торжественная церемония вручения премии состоялась в Москве. Награду принял глава ведомства Владимир Леонов. Он пригласил всех пристуствующих в гости в Татарстан. Как отметил Леонов, страна является великой спортивной державой.

Также премию в области спортивного бизнеса и управления получил казанский экстрим-парк «УРАМ».

Напомним, в Казани на Играх БРИКС разыграют 380 комплектов медалей.