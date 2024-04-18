Определен главный покупатель российского газа среди стран Евросоюза

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Главным покупателем российского газа среди стран ЕС в феврале стала Франция, она сместила с этой позиции Венгрию, следует из расчетов РИА Новости на основе данных европейской статистики.
Во втором месяце года Франция приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что на 10% больше, чем в январе.
Венгрия, которая покупает трубопроводный газ, стала лидером по импорту российского газа в декабре прошлого года, однако в феврале нынешнего сократила импорт голубого топлива на треть — до 210 миллионов евро, опустившись на второе место. Тройку лидеров замыкает Испания с импортом СПГ на 118,3 миллиона евро.
Греция сильнее всего в феврале нарастила покупки газа у России — в 7,8 раза, до 110,4 миллиона евро. За ней следуют Финляндия и Швеция, они удвоили закупки до 6,6 и 4,7 миллиона евро соответственно.
В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона — на трубопроводный газ.
Европейский рынок исторически был главным для российских газовиков. В прошлом экспорт туда достигал 150 миллиардов кубометров и даже больше, но в 2022 году, после уничтожения «Северных потоков» и антироссийских санкций, существенно снизился. По итогам 2022-го поставки газа «Газпрома» в дальнее зарубежье упали примерно на 85 миллиардов кубов — до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.