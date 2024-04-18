Столтенберг призвал Украину самостоятельно обеспечить себя солдатами

«Украина нуждается в людях и средствах. Союзники по НАТО могут предоставить средства, поставляя больше поддержки, чем они делают сейчас, как мы обсуждаем сегодня. Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина», — сказал он, отвечая на вопрос о недостатке военнослужащих у ВСУ.
Столтенберг напомнил, что киевские власти недавно приняли новый закон об ужесточении мобилизации. При этом он отказался вдаваться в его детали, но выразил уверенность, что Киев примет необходимые меры, чтобы призвать в войска нужное количество людей.
Генсек НАТО также добавил, что видит позитивные сдвиги в вопросах поставок Украине оружия членами альянса. Он напомнил о том, что Дания, Нидерланды и Германия объявили о новых средствах для поддержки Киева.
По его словам, в НАТО сосредоточили усилия на поиске возможностей передачи Киеву систем ПВО, в том числе изучается вопрос финансирования этих поставок.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал скандальный закон о мобилизации на Украине. Согласно ему, среди прочего повестка будет считаться полученной без вручения лично в руки: если человека не застали дома, то датой «вручения» будет считаться день, когда проставлен штамп о невозможности вручения. Кроме того, ношение военного билета станет обязательным для всех мужчин от 18 до 60 лет — проверять его наличие смогут сотрудники военкомата, полиция и пограничники.
Помимо этого, закон освободил от мобилизации почти всех сотрудников правоохранительных органов (например, полицейских), помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий (то есть всех крупных бизнесменов). При этом отсрочки лишили студентов, получающих второе высшее образование, бронирование усложнили для инвалидов и их родственников.
В начале апреля Зеленский также подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.