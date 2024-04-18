Столтенберг призвал Украину самостоятельно обеспечить себя солдатами

Владимир Зеленский 16 апреля подписал скандальный закон о мобилизации на Украине. Согласно ему, среди прочего повестка будет считаться полученной без вручения лично в руки: если человека не застали дома, то датой «вручения» будет считаться день, когда проставлен штамп о невозможности вручения. Кроме того, ношение военного билета станет обязательным для всех мужчин от 18 до 60 лет — проверять его наличие смогут сотрудники военкомата, полиция и пограничники.