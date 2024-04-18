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СБУ: задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Польше при содействии украинских спецслужб задержали подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского, заявила СБУ.

Источник: AP 2023

«СБУ и офис генерального прокурора Украины совместно с правоохранителями Польши разоблачили <…> агента, предлагавшего <…> покушение на Владимира Зеленского», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Как утверждает Служба безопасности Украины, задержанный передавал информацию о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка, что якобы должно было помочь в покушении на Зеленского во время его визита в эту страну.

По данным ведомства, подозреваемого задержали в Польше, прокуратура республики предъявила ему обвинение по статье «Готовность действовать в пользу иностранной спецслужбы». Мужчину держат под стражей, следствие продолжается.

В свою очередь, прокуратура Польши заявила, что предъявила обвинения гражданину страны, подозреваемому в намерении сбора сведений якобы для «покушения на Зеленского». При этом никаких доказательств того, что информация собиралась именно с целью попытки убийства президента Украины, не приводится.