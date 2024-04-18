СБУ: задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского

В свою очередь, прокуратура Польши заявила, что предъявила обвинения гражданину страны, подозреваемому в намерении сбора сведений якобы для «покушения на Зеленского». При этом никаких доказательств того, что информация собиралась именно с целью попытки убийства президента Украины, не приводится.