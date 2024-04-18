СБУ: задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского

«СБУ и офис генерального прокурора Украины совместно с правоохранителями Польши разоблачили <…> агента, предлагавшего <…> покушение на Владимира Зеленского», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как утверждает Служба безопасности Украины, задержанный передавал информацию о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка, что якобы должно было помочь в покушении на Зеленского во время его визита в эту страну.
По данным ведомства, подозреваемого задержали в Польше, прокуратура республики предъявила ему обвинение по статье «Готовность действовать в пользу иностранной спецслужбы». Мужчину держат под стражей, следствие продолжается.
В свою очередь, прокуратура Польши заявила, что предъявила обвинения гражданину страны, подозреваемому в намерении сбора сведений якобы для «покушения на Зеленского». При этом никаких доказательств того, что информация собиралась именно с целью попытки убийства президента Украины, не приводится.