Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президентом НАО Фонд Отандастар назначен Данияр Кадиров

Ранее он занимал кресло вице-министра культуры и информации.

Источник: Министерство иностранных дел РК

Приказом министра иностранных дел Республики Казахстан Кадиров Данияр Рамазанович назначен президентом НАО «Фонд Отандастар», сообщает пресс-служба МИД.

Кадиров Данияр Рамазанович родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры РК, далее до 2004 года занимал различные должности в структуре данного ведомства.

С 2000 по 2004 год — начальник управления, а затем заместитель директора Департамента молодежной политики Министерства образования и науки РК.

В 2005 году переходит в местные исполнительные органы на должность заместителя акима Степногорска.

В 2007 году был заведующим сектором отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.

Позже переходит на дипломатическую должность советника-посланника в Посольстве Казахстана в Монголии, затем в период с 2013 по 2015 год был направлен в Посольство Казахстана в Туркменистане на аналогичную должность.

В период с 2015 по 2019 год работал исполнительным директором ОЮЛ «Ассоциация операторов телерадиовещания РК».

В 2019—2022 годах являлся заместителем заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

В 2022—2023 годах работал вице-министром информации и общественного развития РК.

До назначения президентом НАО «Фонд Отандастар» с ноября 2023 до марта 2024 года был вице-министром культуры и информации РК.