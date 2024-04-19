Президентом НАО Фонд Отандастар назначен Данияр Кадиров

Приказом министра иностранных дел Республики Казахстан Кадиров Данияр Рамазанович назначен президентом НАО «Фонд Отандастар», сообщает пресс-служба МИД.
Кадиров Данияр Рамазанович родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры РК, далее до 2004 года занимал различные должности в структуре данного ведомства.
С 2000 по 2004 год — начальник управления, а затем заместитель директора Департамента молодежной политики Министерства образования и науки РК.
В 2005 году переходит в местные исполнительные органы на должность заместителя акима Степногорска.
В 2007 году был заведующим сектором отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.
Позже переходит на дипломатическую должность советника-посланника в Посольстве Казахстана в Монголии, затем в период с 2013 по 2015 год был направлен в Посольство Казахстана в Туркменистане на аналогичную должность.
В период с 2015 по 2019 год работал исполнительным директором ОЮЛ «Ассоциация операторов телерадиовещания РК».
В 2019—2022 годах являлся заместителем заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.
В 2022—2023 годах работал вице-министром информации и общественного развития РК.
До назначения президентом НАО «Фонд Отандастар» с ноября 2023 до марта 2024 года был вице-министром культуры и информации РК.