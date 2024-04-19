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Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев подал документы на предварительное голосование «Единой России»

Председатель думы города Иркутска Евгений Стекачев подал документы на предварительное голосование «Единой России» по избирательному округу № 28.

Источник: ТК Город

«Принял решение участвовать в предварительном голосовании “Единой России”. Для меня эта процедура вполне привычна. В партию я вступил в 2008 году и с тех пор не менял своих убеждений. С 2009 года, то есть уже 15 лет, жители 28-го округа доверяют мне представлять их интересы в Думе города Иркутска», — отметил он.

Председатель думы города считает, что благодаря конструктивно выстроенным отношениям между думой, мэром и Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым за последние годы в Иркутске произошло много позитивных изменений. «Построили первый муниципальный крытый каток в Пади Долгой, Суворовское училище, несколько дополнительных блоков к школам, несколько детских садов, установили памятник известным авиаконструкторам Николаю Камову и Михаилу Милю», — перечисляет Евгений Стекачев.

Бюджет города вырос с 19 до 40 млрд рублей. Принята Стратегия социально-экономического развития областного центра до 2036 года, сданы новые квартиры для семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья. Утвержден обновленный Генеральный план города с перспективой строительства социальных объектов. В настоящее время в Иркутске возводятся два объекта здравоохранения — детская поликлиника № 10 в микрорайоне Синюшина Гора и новое здание поликлиники № 15 в предместье Рабочее.

«В 28-м округе началось строительство школы в микрорайоне Союз и проектирование Лермонтовской развязки. Необходимо завершить благоустройство зоны отдыха в Пади Долгой. И реализовать пожелания жителей нашего 28-го округа по благоустройству, ремонту дорог, строительству детских садов и других социальных объектов, — перечисляет Евгений Стекачев актуальные задачи на ближайший период. — Чувствую в себе силы продолжить свою работу для нашего города и иркутян. И не в наших правилах бросать на полпути начатое. Но решать будут жители своими голосами. Сделано много, но предстоит сделать еще больше».