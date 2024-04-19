Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев подал документы на предварительное голосование «Единой России»

«Принял решение участвовать в предварительном голосовании “Единой России”. Для меня эта процедура вполне привычна. В партию я вступил в 2008 году и с тех пор не менял своих убеждений. С 2009 года, то есть уже 15 лет, жители 28-го округа доверяют мне представлять их интересы в Думе города Иркутска», — отметил он.