Израиль согласовал с США атаку на Иран, утверждают немецкие СМИ

«Эта (атака)… была скоординировала со всеми региональными партнерами: Иорданией, Египтом, Саудовской Аравией и США», — пишет издание со ссылкой на израильские источники.
По информации газеты, Иордания, Египет и Саудовская Аравия уже заверили Израиль в том, что в случае ответа Ирана помогут сбивать ракеты и дроны.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.