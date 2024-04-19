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Израиль согласовал с США атаку на Иран, утверждают немецкие СМИ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Атака на Иран в ночь на пятницу была организована Израилем и согласована со всеми региональными партнерами страны, в том числе и с США, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Эта (атака)… была скоординировала со всеми региональными партнерами: Иорданией, Египтом, Саудовской Аравией и США», — пишет издание со ссылкой на израильские источники.

По информации газеты, Иордания, Египет и Саудовская Аравия уже заверили Израиль в том, что в случае ответа Ирана помогут сбивать ракеты и дроны.

По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.