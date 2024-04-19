Премьер Финляндии и глава ЕК не стали общаться с русскоязычными жителями страны

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП, однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть пункты пропуска до 14 января. Затем закрытие КПП продлевалось несколько раз. 4 апреля кабмин Финляндии принял решение продлить полное закрытие всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе до дальнейшего уведомления.