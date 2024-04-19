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Премьер Финляндии и глава ЕК не стали общаться с русскоязычными жителями страны

Некоммерческая общественная организация (НКО) «Александровское общество», занимающаяся поддержкой финляндских русских, сообщила 19 апреля, что финский премьер Петтери Орпо и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отказались общаться с русскоязычными жителями Финляндии.

Источник: AP 2023

Ранее в этот день Yle сообщила, что Орпо и фон дер Ляйен на вертолете облетели восточную границу Финляндии и провели переговоры в городе Лаппеэнранте, расположенном вблизи российско-финляндской границы.

В НКО заявили, что представители организации хотели пообщаться с политиками о закрытой границе, а также проинформировать европейских чиновников и журналистов о том, что сложившаяся ситуация осложняет жизнь местных жителей.

«Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график», — говорится в Telegram-канале НКО.

Там добавили, что политики таким образом «плюют на интересы большого количества граждан и жителей Финляндии», обращает внимание «Газета.Ru».

7 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны российской границы угрозы для безопасности и уклоняется от прямого диалога пограничных служб. Дипломат подчеркнула, что ответственность за решение закрыть российско-финляндскую границу полностью лежит на Хельсинки.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП, однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть пункты пропуска до 14 января. Затем закрытие КПП продлевалось несколько раз. 4 апреля кабмин Финляндии принял решение продлить полное закрытие всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе до дальнейшего уведомления.

ЕС