Премьер Финляндии и глава ЕК не стали общаться с русскоязычными жителями страны

Ранее в этот день Yle сообщила, что Орпо и фон дер Ляйен на вертолете облетели восточную границу Финляндии и провели переговоры в городе Лаппеэнранте, расположенном вблизи российско-финляндской границы.
В НКО заявили, что представители организации хотели пообщаться с политиками о закрытой границе, а также проинформировать европейских чиновников и журналистов о том, что сложившаяся ситуация осложняет жизнь местных жителей.
«Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график», — говорится в Telegram-канале НКО.
Там добавили, что политики таким образом «плюют на интересы большого количества граждан и жителей Финляндии», обращает внимание «Газета.Ru».
7 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны российской границы угрозы для безопасности и уклоняется от прямого диалога пограничных служб. Дипломат подчеркнула, что ответственность за решение закрыть российско-финляндскую границу полностью лежит на Хельсинки.
Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП, однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть пункты пропуска до 14 января. Затем закрытие КПП продлевалось несколько раз. 4 апреля кабмин Финляндии принял решение продлить полное закрытие всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе до дальнейшего уведомления.