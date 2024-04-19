Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию границ

Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел, сообщает армянский МИД.
«Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Республика Армения) — Баганис Айрым (Азербайджанская Республика), Воскепар (РА) — Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) — Хейримли (АР) и Беркабер (РА) — Кызыл Гаджилы (АР), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада», — говорится в сообщении.
Процесс делимитации будет основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года. Это документ, подписанный после распада СССР Арменией и Азербайджаном. Он закреплял территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года.
«Для точности зафиксируем, что Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находилась под контролем Азербайджана. А Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью», — заявили в аппарате армянского премьер-министра, отвечая на замечание журналиста «Арменпресс» о том, что Азербайджан получит четыре села по итогам соглашения.
Делегации сторон также договорились обратиться к властям, чтобы были приняты меры для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных границах. Кроме того, до 1 июля должен быть согласован проект Положения о совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности сторон. После утверждения этого положения стороны договорились согласовать «очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов».
Армянский премьер Никол Пашинян до этого говорил, что четыре села, которые получил Азербайджан, не находятся на суверенной территории Армении. При этом они расположены вблизи четыре армянских сел в Тавушской области, о сдаче которых Баку «не было и не может быть речи», уточнял он. В марте Пашинян заявлял, что если Ереван не пойдет на «корректировку» границ, то может начаться война с Баку.