Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию границ

Армянский премьер Никол Пашинян до этого говорил, что четыре села, которые получил Азербайджан, не находятся на суверенной территории Армении. При этом они расположены вблизи четыре армянских сел в Тавушской области, о сдаче которых Баку «не было и не может быть речи», уточнял он. В марте Пашинян заявлял, что если Ереван не пойдет на «корректировку» границ, то может начаться война с Баку.