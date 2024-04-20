Кремль оценил последствия продления военной помощи США Украине

Одобрение палатой представителей США оказания военной помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, решение о выделении помощи Украине было ожидаемым и прогнозируемым. Ранее в США одобрили законопроект о выделении Украине $60,84 млрд.