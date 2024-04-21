СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе

На повестке собрания были выборы в Европарламент, которые пройдут в странах ЕС с 6 по 9 июня. Разногласия высказали пришедшие два года назад политики, критикующие антироссийские санкции. К тому же, многие из них выступают за возобновление диалога с Россией, а еще ряд политиков призывают прекратить направлять финансовую помощь Украине.
По мнению европейских консерваторов, влияние США на политику в их странах должно быть сведено к минимуму, так как Вашингтон принимает недружественные шаги по отношению к партнерам.
Отмечается, что о проблемах с проведением конференции было известно заранее. Так, за несколько часов до мероприятия место собрания менялось дважды. По завершении обсуждения конференцию попытались закрыть полицейские, забаррикадировав вход на место проведения, что вызвало широкое возмущение.
«Власти решили закрыть мероприятие из-за возможности возникновения общественных беспорядков», — приводит издание Politico сообщение одного из правоохранителей.
Как отмечают аналитики, в ходе собрания следовало обсуждать экономику и сформировать четкий посыл по безопасности. Однако политики в Европе отдали предпочтения второстепенным по важности темам.
Саммит ЕС проходил 17 и 18 апреля. Накануне мероприятия глава Евросовета Шарль Мишель призвал активизировать поставки военной помощи Украине, особенно средств противовоздушной обороны. Однако у глав стран-участниц ЕС появился еще один важный повод для обсуждения — санкции против Ирана.
Как рассказала «Известиям» профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, обсуждения заслуживал вопрос обострения ближневосточного конфликта заслуживал большего внимания, поскольку он непосредственно влияет на нарушение логистической цепи в Европе, и крупнейшие европейские компании терпят ущерб.