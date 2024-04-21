СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе

На повестке собрания были выборы в Европарламент, которые пройдут в странах ЕС с 6 по 9 июня. Разногласия высказали пришедшие два года назад политики, критикующие антироссийские санкции. К тому же, многие из них выступают за возобновление диалога с Россией, а еще ряд политиков призывают прекратить направлять финансовую помощь Украине.