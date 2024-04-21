ХАМАС представил план политических реформ в Палестине после войны

В 2007 году группировка пришла к власти в секторе Газа после вооруженного столкновения с ФАТХ — Движением за национальное освобождение Палестины, которое создало ООП. Конфликт начался после того, как в 2006 году на выборах в Палестинский законодательный совет (однопалатный парламент, располагается в Рамалле) ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последнее результаты выборов не признало, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.