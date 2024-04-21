Киев заявил о дефиците логики в словах Маска об Украине

Маск после одобрения палатой представителей США помощи Украине заявил, что его беспокоит отсутствие стратегии выхода из конфликта Москвы и Киева. Подоляк назвал единственной стратегией уход России с территории Украины. Илон Маск (третий в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием $179,2 млрд) и другие влиятельные лица, заявляющие, что выхода из конфликта России и Украины нет, показывают дефицит логики, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Х.