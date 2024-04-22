Правительство и Госдума полностью переходят на цифровой документооборот

В правовом государстве исключительно важную роль играют процедуры принятия законодательных и подзаконных актов, сказала «Известиям» профессор ИГСУ РАНХиГС Татьяна Иларионова. Тут важно всё: и составление проектов в срок, и соблюдение юридической техники, и быстрое, деловое согласование с ответственными министерствами и ведомствами, и, наконец, исключение уже на стадии подготовки акта любых погрешностей — как содержательного, так и формального порядка.