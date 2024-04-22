Правительство и Госдума полностью переходят на цифровой документооборот

В частности, все правительственные законопроекты планируется направлять в нижнюю палату через систему межведомственного электронного документооборота. Их не будут дублировать в бумажном виде или на электронном носителе (магнитном, оптическом или полупроводниковом).
Для реализации инициативы уже внесены необходимые изменения в регламент правительства. Кроме того, аппараты кабмина и Госдумы до конца апреля подпишут соглашение об информационном взаимодействии. В нем стороны закрепят обязательства, состав и формат передаваемых файлов, а также технические требования к ним. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Известий».
В правовом государстве исключительно важную роль играют процедуры принятия законодательных и подзаконных актов, сказала «Известиям» профессор ИГСУ РАНХиГС Татьяна Иларионова. Тут важно всё: и составление проектов в срок, и соблюдение юридической техники, и быстрое, деловое согласование с ответственными министерствами и ведомствами, и, наконец, исключение уже на стадии подготовки акта любых погрешностей — как содержательного, так и формального порядка.
Федеральным органам исполнительной власти, правительству страны это удавалось далеко не всегда: год от года показатели не радовали.
«Но, кажется, ситуация меняется к лучшему. Аппарату пришлось серьезно потрудиться, и в результате в два раза снижена доля возвратов законопроектов на доработку в федеральные министерства и ведомства — с 47% в 2019 году до 20% в 2023 году. Ясно, что добиться этого удалось благодаря повышению исполнительской дисциплины», — считает она.