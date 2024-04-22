Шольц заявил об окончании эпохи ископаемого топлива

«Конечно, всем нам ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», — сказал он.
При этом Шольц поблагодарил норвежского премьер-министр Йонаса Гара Стёре за обеспечение газом Германии после разрыва торговых связей с Россией.
30 марта руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газовый кризис для Германии не миновал, а населению следует относиться к потреблению осознанно. По его словам, малый бизнес и домохозяйства уменьшили свое потребление газа на 18,3% с периода 2018−2021 годов, это можно считать успешной экономией ресурсов.
Ранее, 18 марта, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» заявил, что европейские руководители будут против того, чтобы Украина запрещала транзит российского газа, так как в Евросоюзе (ЕС) понимают пагубность и последствия этого решения. Депутат отметил, что российский газ на сегодняшний день на 50% дешевле, чем сжиженный природный газ (СПГ) из США, и в целом является самым недорогостоящим вариантом.
Президент РФ Владимир Путин 18 февраля заявил, что в ФРГ идет сложная внутриполитическая борьба, однако очевидным является тот факт, что действующие власти страны наносят ущерб будущему экономики государства. При этом глава государства подчеркнул, что немецкая экономика способна существовать и развиваться без российского газа, однако в таком случае Германия утратит, а возможно, уже утратила свою конкурентоспособность.
В феврале прошлого года газета Bild сообщила, что Россия в 2022-м была крупнейшим поставщиком каменного угля в Германию. Германия закупила за рубежом за год угля на 8% больше, чем в 2021 году. По оценке Ассоциации импортеров, всего в страну поступило 44,4 млн т. Однако Россия оставалась крупнейшим поставщиком. Несмотря на санкции, в Германию поступило 13 млн т угля.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.