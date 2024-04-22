Пентагон сообщил об уничтожении пусковой установки после удара по авиабазе США в Сирии

Вечером в воскресенье портал Shafaq News проинформировал, что самолеты ВВС США уничтожили ракетную установку, из которой был обстрелян аэродром в Харраб-эль-Джейре. Авиаудар был нанесен по району Хамад-Ага к северо-западу от города Мосул (400 км от Багдада), откуда был произведен ракетный залп. Ранее вооруженные отряды шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», взяли на себя ответственность за обстрел аэродрома, на территории которого раздалось несколько сильных взрывов. По сведениям телеканала Al Mayadeen, этот военный объект атаковал также беспилотник-камикадзе.