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Пентагон сообщил об уничтожении пусковой установки после удара по авиабазе США в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Истребитель возглавляемой США коалиции на Ближнем Востоке уничтожил пусковую установку после неудавшегося ракетного удара по военной базе в районе Румейлан в Сирии. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель Пентагона.

Источник: Reuters

«Сегодня истребитель коалиции уничтожил в порядке самообороны пусковую установку после сообщения о неудавшемся ракетном ударе по базе коалиции в Румейлане, Сирия», — сообщили в американском военном ведомстве. Представитель Пентагона уточнил, что американские военные в результате инцидента не пострадали.

Вечером в воскресенье портал Shafaq News проинформировал, что самолеты ВВС США уничтожили ракетную установку, из которой был обстрелян аэродром в Харраб-эль-Джейре. Авиаудар был нанесен по району Хамад-Ага к северо-западу от города Мосул (400 км от Багдада), откуда был произведен ракетный залп. Ранее вооруженные отряды шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», взяли на себя ответственность за обстрел аэродрома, на территории которого раздалось несколько сильных взрывов. По сведениям телеканала Al Mayadeen, этот военный объект атаковал также беспилотник-камикадзе.

Вылазки шиитских формирований против американских баз в Сирии начались в октябре прошлого года после начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Военные объекты США на территории Сирии подверглись 99 атакам со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые воюют на стороне сирийской армии против террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).