«Роковая ошибка»: в США раскрыли, что устроил Зеленский

«Чего Россия пытается добиться, так это держать НАТО подальше от Украины. Здесь все довольно однозначно. Для тех из нас, кто последние 25−30 лет наблюдал за этим, было очевидно, что политика Соединенных Штатов по продвижению НАТО к Украине — это то же самое, как если бы Китай стремился построить военную базу на Рио-Гранде», — резюмировал Сакс.