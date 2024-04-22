Глава ГУР Буданов* спрогнозировал тяжелую ситуацию для Украины с середины мая

На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс предположил, что Украина может потерпеть поражение уже к концу года. А главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий российских войск, которые, по его словам, начали наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды и добиваются тактических успехов.