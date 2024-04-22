Лавров заявил о риске прямого военного столкновения ядерных держав

По его словам, особое беспокойство вызывает то, что именно тройка западных ядерных государств входит число ключевых спонсоров Киева. Москва видит в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности, добавил глава МИД .

Он отметил, что кризис системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения отражает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.

По его словам, подрыв существующей системы контроля над вооружениями и ядерного нераспространения негативно отражается на устойчивости Договора о нераспространении ядерного оружия, а проблемы, связанные с реализацией договора, не только сохраняются, но и нарастают.

Главная проблема состоит в том, что договор используется странами Запада для решения политических задач, не связанных с нераспространением ядерного оружия — «для оказания давления или прямых интервенций в отношении “неугодных” стран, повышения уровня контроля над ядерными программами государств, не входящих в западный блок», добавил Лавров, отметив, что «под флагом разоружения» некоторые страны пытаются также усилить контроль за ядерным арсеналом России и Китая.