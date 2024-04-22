Лавров заявил о риске прямого военного столкновения ядерных держав

«Западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — сказал министр.
По его словам, особое беспокойство вызывает то, что именно тройка западных ядерных государств входит число ключевых спонсоров Киева. Москва видит в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности, добавил глава МИД.
Он отметил, что кризис системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения отражает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.
По его словам, подрыв существующей системы контроля над вооружениями и ядерного нераспространения негативно отражается на устойчивости Договора о нераспространении ядерного оружия, а проблемы, связанные с реализацией договора, не только сохраняются, но и нарастают.
Министр заявил, что для предотвращения дальнейшей деградации обстановки в мире, поддержания долгосрочной стабильности и формирования реалистичной разоруженческой повестки востребованы совместные усилия по выстраиванию обновлённой архитектуры международной безопасности, опирающейся на принципы многосторонности, равенства и неделимости.
«Только таким образом возможно снизить уровень межгосударственной конфликтности и обеспечить реальный прогресс в области контроля над вооружениями», — отметил Лавров.