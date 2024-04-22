Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава военной разведки Израиля уволился из-за непредотвращенной атаки «Хамаса»

Глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Аарон Халива объявил об уходе в отставку. Причина такого решения — провал ведомства в предотвращении атаки палестинских боевиков из движения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. Его преемник пока не назначен.

Источник: Пресс-секретариат Армии обороны Израиля/CC BY-SA 3.0

«По согласованию с начальником генерального штаба и с одобрения министра обороны было решено, что генерал-майор Аарон Халива покинет свою должность и уйдет в отставку… как только его преемник будет назначен», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Как отмечает израильский портал Ynet, руководитель военной разведки Израиля принял это решение сразу после обострения конфликта в секторе Газа, но объявить о нем смог только сейчас, после завершения активной фазы боевых действий в анклаве.

Аарон Халива взял на себя ответственность за провал при внезапном нападении «Хамаса» примерно через полторы недели после случившегося. «Мы провалились в нашей главной задаче, и как глава управления военной разведки я несу полную ответственность за происшедшее», — говорил он.

Сразу после нападения «Хамаса» на Израиль СМИ со ссылкой на источники писали, что израильская разведка знала о планах боевиков на Израиль задолго до нападения. По данным The New York Times, представителям израильской армии и разведки было известно об этом как минимум за год, но они не поверили, что план нападения реальный, поскольку он был слишком амбициозным и сложным.