Глава военной разведки Израиля уволился из-за непредотвращенной атаки «Хамаса»

«По согласованию с начальником генерального штаба и с одобрения министра обороны было решено, что генерал-майор Аарон Халива покинет свою должность и уйдет в отставку… как только его преемник будет назначен», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
Как отмечает израильский портал Ynet, руководитель военной разведки Израиля принял это решение сразу после обострения конфликта в секторе Газа, но объявить о нем смог только сейчас, после завершения активной фазы боевых действий в анклаве.
Аарон Халива взял на себя ответственность за провал при внезапном нападении «Хамаса» примерно через полторы недели после случившегося. «Мы провалились в нашей главной задаче, и как глава управления военной разведки я несу полную ответственность за происшедшее», — говорил он.
Сразу после нападения «Хамаса» на Израиль СМИ со ссылкой на источники писали, что израильская разведка знала о планах боевиков на Израиль задолго до нападения. По данным The New York Times, представителям израильской армии и разведки было известно об этом как минимум за год, но они не поверили, что план нападения реальный, поскольку он был слишком амбициозным и сложным.