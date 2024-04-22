Глава военной разведки Израиля уволился из-за непредотвращенной атаки «Хамаса»

Сразу после нападения «Хамаса» на Израиль СМИ со ссылкой на источники писали, что израильская разведка знала о планах боевиков на Израиль задолго до нападения. По данным The New York Times, представителям израильской армии и разведки было известно об этом как минимум за год, но они не поверили, что план нападения реальный, поскольку он был слишком амбициозным и сложным.