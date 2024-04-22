Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

«По своей природе это (конфликт. — РБК) очень непредсказуемо. Но нам нужно быть готовыми к долгому пути. И поэтому важно, что сейчас мы обсуждаем не только краткосрочную поддержку, но мы можем создать более институционализированную структуру НАТО, чтобы иметь более предсказуемую и надежную поддержку на длительный срок и долгосрочное финансирование. Это будет посланием Путину, что он не сможет переждать, и увеличит возможность какого-то договорного решения», — отметил генсек.