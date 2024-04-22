El Pais сообщила о нулевой полезности танков Leopard для ВСУ

Собеседник El Pais также сообщил о бесполезности военной теории НАТО, если ее не сочетать с советской. Газета пишет, что ход событий для Украины быстро ухудшается, а адаптация требует времени. Закон о мобилизации позволит призвать на службу новых солдат, однако они будут оставаться неопытными в то время, когда российские военнослужащие накапливают опыт и вооружение, передает издание.