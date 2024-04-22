Кремль заявил о готовности к мирному решению украинского вопроса

Зеленский в 2022 году утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. Россия не исключала возможности переговоров с Украиной, однако, подчеркивал президент, Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США только с учетом своих интересов.