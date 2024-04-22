Посольство посоветовало россиянам подумать об отказе от Turkish Airlines

В январе 2023 года Ассоциация туроператоров России сообщала, что пограничники в Мексике стали реже пропускать россиян из-за увеличения случаев использования страны как транзитной зоны. «Дело в том, что в последнее время участились случаи, когда россияне приезжают в Мексику лишь с целью пересечь далее границу с США и незаконно остаться в Америке. Для того чтобы пресечь такие попытки, иммиграционные офицеры в Мексике еще тщательнее, чем ранее, проверяют все необходимые для въезда документы, в том числе обратный билет», — объяснили в АТОР. Однако в российском консульстве тогда отметили незначительное число жалоб россиян и не увидели дискриминации в отношении граждан России.