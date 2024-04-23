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Молдавская полиция провела 150 обысков у сторонников блока «Победа»

КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. В Молдавии полиция провела 150 обысков у сторонников блока «Победа» по делу о контрабанде, заявил исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам республики Виктор Фуртунэ.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера таможенная служба получила сообщение о попытке ввоза в страну без декларации денежных средств в особо крупных размерах — речь идет о контрабанде, совершенной двумя и более лицами в интересах преступной группы. В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, изъято 662 тысячи рублей, 3070 евро, 1 111 340 долларов и 128 мобильных телефонов», — утверждает он.

По словам главы местной полиции Виорела Чернэуцяну, были изъяты и другие вещи, связанные с созданием блока «Победа»: футболки, блокноты, кружки. Обыски начались в аэропорту и продолжились в домах у подозреваемых.

Он подчеркнул, что следственные мероприятия еще не завершились, информация о задержанных пока не поступала.

В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы» подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа». Исполнительным секретарем национального совета новой политсилы избрали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Илан Шор стал председателем исполкома, а Марина Таубер — секретарем.

Накануне участников съезда задержали в аэропорту Кишинева и несколько часов допрашивали. Как рассказала лидер партии «Возрождение» Наталья Параска, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии хотели узнать детали всех ее встреч с российскими чиновниками и политиками, а также угрожали уголовной ответственностью за поездку в Москву.

Во вторник утром депутат парламента республики Марина Таубер сообщила об обысках у представителей оппозиции.

С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, участники которых настаивают на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию «Шор» запретили, а представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.