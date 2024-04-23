Власти Калининграда объяснили, почему считают Канта российским философом

В тот же день о принадлежности Канта высказался калининградский губернатор Антон Алиханов. Он назвал философа «русским трофеем» наравне со всем остальным, что сейчас есть в области. Алиханов рассказал также, что «русская мысль часто оппонировала Канту, спорила с ним» и задался вопросом: «А что, если бы Семилетняя война закончилась иначе, и Восточная Пруссия стала бы нашей уже тогда, мог бы состояться русский философ Кант?».