Алаудинов предположил, на что пойдут американские деньги на Украине

Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
«Расслабляться и говорить, что деньги им дадут и ничего с этим не поменяется, не приходится. Им (Украине — ред.), я так полагаю, сейчас будут давать все, что у них (Запада — ред.) есть дальнобойное, попытаются им дать в рамках этой помощи. Я так думаю, в основном эти деньги будут нацелены на то, чтобы провести атаку именно, может быть, на наш Крымский мост», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
При этом он отметил, что какой бы ни была помощь Запада, нужно понимать, что Украина не в состоянии собрать такое количество войск, чтобы их подготовить и на линии боевого соприкосновения сделать что-то решающее, что могло бы поменять исход СВО. Он напомнил, что уверен в завершении спецоперации осенью этого года.