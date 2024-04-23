Алаудинов предположил, на что пойдут американские деньги на Украине

«Расслабляться и говорить, что деньги им дадут и ничего с этим не поменяется, не приходится. Им (Украине — ред.), я так полагаю, сейчас будут давать все, что у них (Запада — ред.) есть дальнобойное, попытаются им дать в рамках этой помощи. Я так думаю, в основном эти деньги будут нацелены на то, чтобы провести атаку именно, может быть, на наш Крымский мост», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».