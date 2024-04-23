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Алаудинов предположил, на что пойдут американские деньги на Украине

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Деньги, выделяемые США на помощь Украине, возможно, направят на дальнобойные ракеты, которыми могут попытаться провести атаку на Крымский мост, считает замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Источник: © РИА Новости

Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

«Расслабляться и говорить, что деньги им дадут и ничего с этим не поменяется, не приходится. Им (Украине — ред.), я так полагаю, сейчас будут давать все, что у них (Запада — ред.) есть дальнобойное, попытаются им дать в рамках этой помощи. Я так думаю, в основном эти деньги будут нацелены на то, чтобы провести атаку именно, может быть, на наш Крымский мост», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

При этом он отметил, что какой бы ни была помощь Запада, нужно понимать, что Украина не в состоянии собрать такое количество войск, чтобы их подготовить и на линии боевого соприкосновения сделать что-то решающее, что могло бы поменять исход СВО. Он напомнил, что уверен в завершении спецоперации осенью этого года.