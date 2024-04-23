Латвия запретит изучение русского как второго иностранного в школах

Давая возможность выбрать в качестве второго иностранного один из языков ЕС, республика подтверждает свою принадлежность к европейскому культурному пространству и ценностям демократического мира, заявила министр образования и науки Анда Чакша. По ее мнению, после начала Россией военной операции на Украине русский язык стал неприемлемым для значительной части латвийского общества.