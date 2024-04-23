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Латвия запретит изучение русского как второго иностранного в школах

С 2026 года учащиеся средних и старших классов в Латвии должны будут выбрать второй иностранный язык для изучения из списка официальных языков Евросоюза или Европейской экономической зоны, передает Delfi. Русского языка среди них нет.

Источник: Reuters

Государственный стандарт до этого времени не устанавливал ограничений для изучения второго иностранного, поэтому чаще всего в качестве второго иностранного школьники выбирали русский, реже — немецкий и английский.

Однако, если школьники приступили к изучению русского или другого иностранного языка, не входящего в число официальных языков ЕС или ЕЭЗ, школы будут обязаны обеспечить его изучение до выпуска из учреждения.

Давая возможность выбрать в качестве второго иностранного один из языков ЕС, республика подтверждает свою принадлежность к европейскому культурному пространству и ценностям демократического мира, заявила министр образования и науки Анда Чакша. По ее мнению, после начала Россией военной операции на Украине русский язык стал неприемлемым для значительной части латвийского общества.

В прошлом году доля русскоязычного населения Латвии составила 23,6% (445 612 человек), свыше 298 тыс. из них имели латвийское гражданство. Российское гражданство было у 37,9 тыс. человек.

Российская сторона критикует языковую ситуацию в странах Балтии. Полгода назад, когда парламент Латвии утвердил новую концепцию нацбезопасности, предполагавшую закрытие русскоязычных СМИ, Министерство иностранных дел обвинило республику в шовинистическом национализме.

«В русле проводимого Ригой бескомпромиссно русофобского курса там, по сути, на законодательном уровне поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке», — заявили в МИДе.

ЕС