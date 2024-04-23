Гуцул заявила об угрозах жителям Гагаузии за использование карт «Мир»

Ранее председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и глава автономии Евгения Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Ожидалось, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии — участникам реализуемой программы — будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. А к счетам ПСБ планировалось привязать карты «Мир». Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что власти будут следить за пользователями карты «Мир» и «в случае необходимости блокировать источник их доходов».
«Очередной приступ ненависти к своему народу и угрозы. Теперь официальный Кишинев пугает расправой бюджетников и пенсионеров Гагаузии, если те осмелятся воспользоваться банковскими картами с российской платежной системой. Мы и наши успехи Кишиневу как кость в горле», — написала Гуцул в своем Telegram-канале, комментируя заявление Мунтяну.
По ее словам, из-за своих политических задач и амбиций президент Майя Санду и ее команда готовы жертвовать благосостоянием граждан.