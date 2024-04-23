Украина единоразово получит от США оружие на $1 млрд

Как выяснил CNN, это произойдет благодаря тому, что большая часть запланированного к передаче оружия была заранее размещена на складах в Польше и Германии, и первыми украинская армия получит артиллерийские снаряды. Пентагон постарается как можно быстрее доставить груз, но это станет серьезной логистической проблемой в связи с большим числом задействованной техники, признали собеседники телеканала. Иначе говоря, поясняет CNN, разница в обеспеченности снарядами между Россией и Украиной не будет ликвидирована сиюминутно.