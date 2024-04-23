В Белом доме признали развитие ситуации на Украине не в пользу Киева

«Это [вооруженный конфликт] не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны [тоже]», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в этот день военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о том, каковы шансы Украины на проведение очередной военной кампании в текущем году и какое преимущество есть у России. По мнению эксперта, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет смысла наступать. Он объяснил, что разговоры о контрнаступлении Украины нужны Киеву для того, чтобы поднять настроение в рядах ВСУ или чтобы выбить деньги из спонсоров или кураторов, однако реальной возможности для его осуществления у них нет.
20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд, голосование прошло 311 голосами за и 112 против, сообщает телеканал «360». После этого президент США призвал сенаторов как можно скорее одобрить проект закона для скорейшей подписи документов и отправки вооружений Киеву. Ожидается, что сенат начнет голосование по законопроектам о помощи союзникам во вторник, 23 апреля. Голосование будет включать вопросы о выделении средств Украине, Израилю и Тайваню.
Затем, 22 апреля, вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что в данный пакет помощи могут войти дополнительные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, дальнобойные ракеты ATACMS и артиллерийские снаряды. Кроме того, туда могут войти средства для использования реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и, возможно, танки и боевые машины пехоты Bradley.
Тогда же в беседе с «Известиями» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что американская помощь на $61 млрд станет последним шансом, который Запад даст киевскому режиму. Кроме того, эксперт указал, что за последние месяцы Украина получила более $200 млрд, однако это не помогло ее армии.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.