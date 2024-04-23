В Белом доме признали развитие ситуации на Украине не в пользу Киева

Ранее в этот день военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о том, каковы шансы Украины на проведение очередной военной кампании в текущем году и какое преимущество есть у России. По мнению эксперта, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет смысла наступать. Он объяснил, что разговоры о контрнаступлении Украины нужны Киеву для того, чтобы поднять настроение в рядах ВСУ или чтобы выбить деньги из спонсоров или кураторов, однако реальной возможности для его осуществления у них нет.