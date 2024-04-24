Глава Минздрава Крыма прокомментировал срыв поставок лекарств

По словам Скорупского, Минздрав республики на 2024 год запланировал закупку порядка 1100 наименований препаратов для обеспечения льготных категорий граждан в рамках федеральной и региональной программ. Как отметил Скорупский, в настоящий момент министерство и предприятие «Крым-Фармация» закупили 955 наименований препаратов.
«Вместе с тем на сегодня необходимо приобрести еще порядка 50 позиций препаратов», — написал Скорупский.
Он пообещал закупить эти позиции со сроком поставки до 15 мая этого года.
Глава Минздрава Крыма также принес извинения за срыв сроков поставки препаратов.
«Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — сказал он.
В феврале глава Крыма Сергей Аксенов назвал ситуацию с недостатком лекарств для льготников недопустимой. Он отмечал, что в его адрес поступали жалобы из-за нарушений поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.