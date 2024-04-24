Глава Минздрава Крыма прокомментировал срыв поставок лекарств

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский выразил готовность покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все необходимые для льготных категорий граждан препараты, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.