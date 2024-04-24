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Глава Минздрава Крыма прокомментировал срыв поставок лекарств

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский выразил готовность покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все необходимые для льготных категорий граждан препараты, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По словам Скорупского, Минздрав республики на 2024 год запланировал закупку порядка 1100 наименований препаратов для обеспечения льготных категорий граждан в рамках федеральной и региональной программ. Как отметил Скорупский, в настоящий момент министерство и предприятие «Крым-Фармация» закупили 955 наименований препаратов.

«Вместе с тем на сегодня необходимо приобрести еще порядка 50 позиций препаратов», — написал Скорупский.

Он пообещал закупить эти позиции со сроком поставки до 15 мая этого года.

Глава Минздрава Крыма также принес извинения за срыв сроков поставки препаратов.

«Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — сказал он.

В феврале глава Крыма Сергей Аксенов назвал ситуацию с недостатком лекарств для льготников недопустимой. Он отмечал, что в его адрес поступали жалобы из-за нарушений поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.

медицина