В ПМР назвали сторонников поглощения Молдавии Румынией предателями

Учредительный съезд блока «Победа-Виктория» прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены.
«Что касается “предательства”, то общеизвестно, что предатели — это сторонники поглощения Молдовы Румынией, унионисты. Члены блока “Победа” не собираются присоединять Молдову к кому-либо», — сказал Сафонов в беседе с РИА Новости.
Депутат также отметил, что молдавская власть утроила демонстративный беспредел, когда в аэропорту Кишинева задерживала граждан, которые возвращались из России. По его словам, цель таких действий — запугать население Молдавии. Он также обратил внимание на то, что агентство госуслуг Молдавии до конца мая представит правительству более жесткий проект закона о гражданстве, который обяжет соискателей сдавать экзамен на знание государственного языка.
«Кардинальное изменение — предоставление молдавского гражданства только тем, кто знает румынский язык. Так националисты, желающие слить свою страну Румынии, наименовали язык молдавский. Тут тоже всё понятно: отсечь русскоязычных людей, которые пожелали бы принять гражданство Молдавии, для гарантированной победы националистов на всех выборах», — отметил Сафонов.
Депутат также добавил, что так власть Молдавии продолжит свою политику жёсткой диктатуры, попрания всех прав человека. По его словам, практически у всего руководства Молдавии есть паспорта Румынии и такими действиями они буквально «проповедуют румынскую исключительность». «С таким режимом Приднестровью однозначно не по пути. Приднестровцы продолжат строить демократическое государство, где не блокируются СМИ и не проводятся массовые репрессии против инакомыслящих. И курс ПМР — евразийский. Так решил народ на референдумах. Пересматривать эту позицию никаких оснований нет», — подытожил Сафонов.
В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали вернувшихся на родину делегатов съезда, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в столицу Молдавии. Во вторник утром депутат молдавского парламента Марина Таубер сообщила об обысках у представителей оппозиции.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.