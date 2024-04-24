В ПМР назвали сторонников поглощения Молдавии Румынией предателями

Депутат также добавил, что так власть Молдавии продолжит свою политику жёсткой диктатуры, попрания всех прав человека. По его словам, практически у всего руководства Молдавии есть паспорта Румынии и такими действиями они буквально «проповедуют румынскую исключительность». «С таким режимом Приднестровью однозначно не по пути. Приднестровцы продолжат строить демократическое государство, где не блокируются СМИ и не проводятся массовые репрессии против инакомыслящих. И курс ПМР — евразийский. Так решил народ на референдумах. Пересматривать эту позицию никаких оснований нет», — подытожил Сафонов.