Пентагон раскрыл содержание новых поставок помощи Украине

Больше трети от общей суммы, $23,2 млрд, будет выделено на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе», $7,9 млрд — на поддержание функционирования украинского правительства. Также $26 млн будут направлены на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.