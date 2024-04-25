В Белом доме сомневаются в победе Киева, пишет Politico

«Получат ли они то, что им нужно для победы? В конечном счете — да, однако это не гарантирует им победу», — приводит издание слова одного из источников.
По словам чиновников, за последние месяцы динамика на поле боя значительно изменилась. По их оценкам, это произошло отчасти из-за нехватки боеприпасов у украинской стороны, однако даже после выделения помощи для того, чтобы «обратить вспять месяцы и годы территориальных потерь», потребуются серьезные усилия. При этом в США ставят под сомнение тактику и приоритеты Киева, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления, отмечает издание.
Как отметил на брифинге в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Соединенные Штаты допускают возможность новых тактических успехов РФ в ближайшие недели, несмотря на возобновление поставок американских вооружений.
Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин охарактеризовал его как провал. Новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии, заявил журналистам в апреле высокопоставленный источник в Минобороны России.