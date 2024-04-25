Bloomberg: Макрон ищет замену Урсуле фон дер Ляйен на посту главы ЕК

Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с лидерами Евросоюза, чтобы выбрать кандидата на пост председателя Еврокомиссии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, он не поддерживает переизбрание действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.