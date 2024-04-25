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Bloomberg: Макрон ищет замену Урсуле фон дер Ляйен на посту главы ЕК

Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с лидерами Евросоюза, чтобы выбрать кандидата на пост председателя Еврокомиссии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, он не поддерживает переизбрание действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Источник: AP 2023

По данным Bloomberg, господин Макрон рассматривал в качестве кандидата бывшего президента Европейского центрального банка и экс-премьера Италии Марио Драги. Переговоры на эту тему он уже провел с главой итальянского правительства Джорджой Мелони, пишет агентство.

Урсула фон дер Ляйен, официально выдвинутая кандидатом на должность главы ЕК, столкнулась с недовольством некоторых стран ЕС из-за принимаемых ею в последние годы решений, отмечает Bloomberg. В частности, претензии членов объединения касаются ее политики в отношении торговли, климатических изменений и отношений с США.

Выборы в Евросоюзе пройдут 6—9 июня. В ходе голосования будут избраны первые лица главных общеевропейских институтов, в том числе Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен занимает свой пост с 2019 года. 7 марта правоцентристская Европейская народная партия утвердила кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.

Макрон Эмманюэль
ЕС