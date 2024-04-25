Bloomberg: Макрон ищет замену Урсуле фон дер Ляйен на посту главы ЕК

По данным Bloomberg, господин Макрон рассматривал в качестве кандидата бывшего президента Европейского центрального банка и экс-премьера Италии Марио Драги. Переговоры на эту тему он уже провел с главой итальянского правительства Джорджой Мелони, пишет агентство.
Урсула фон дер Ляйен, официально выдвинутая кандидатом на должность главы ЕК, столкнулась с недовольством некоторых стран ЕС из-за принимаемых ею в последние годы решений, отмечает Bloomberg. В частности, претензии членов объединения касаются ее политики в отношении торговли, климатических изменений и отношений с США.
Выборы в Евросоюзе пройдут