«Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которые уже наверняка готовы, они не изменят динамику на фронте», — уверен представитель президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что прежде «все считали дни до полного поражения России», но ситуация со временем изменилась. Президент Владимир Путин предлагал для завершения конфликта перестать помогать украинской армии с вооружениями.