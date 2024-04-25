WP узнала о тайных переговорах Байдена по Украине с республиканцами

Перед Джонсоном и остальными выступили глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента Джейк Салливан, который в мрачных оттенках рассказали, что Украина проиграет без немедленной поддержки. Джонсону назвали срок, в который у ВСУ полностью закончатся снаряды, подробно описав, как у Киева не будет ни одного артиллерийского снаряда или ракеты-перехватчика для ПВО. Лидеры демократов и даже лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел признали историческую важность момента. Затем Байден отвел Джонсона в сторону для разговора один на один.