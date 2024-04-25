Кремль рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Тимур Иванов

Иванова задержали вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Его отправили в СИЗО до 23 июня. По версии следствия, бывший замглавы Минобороны получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. 24 апреля министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности Иванова, который занимал ее с 2016 года. В его обязанности входили управление имуществом ведомства, планирование закупок по гособоронзаказу и решение вопросов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов. Бывший чиновник является обладателем званий Героя ЛНР и заслуженного строителя России. В 2019 году Forbes включил его в рейтинг богатейших силовиков страны с доходом 13,6 млн руб.