Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу замминистра обороны Иванова

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года», — сказала собеседница агентства.
Фомина обвиняют в даче взятки.
По версии следствия, злоумышленник, находясь с замминистра в доверительных отношениях, оказывал Иванову, второму фигуранту дела Бородину и другим лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».
Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, «способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера», отметили в суде.
Громкий арест
Иванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».
Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоих арестовали до 23 июня.
По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.
В 2012-м Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО «Оборонстрой».
В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.