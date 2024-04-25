Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу замминистра обороны Иванова

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года», — сказала собеседница агентства.