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Суд арестовал бизнесмена Фомина по делу замминистра обороны Иванова

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал соучредителя «Олимпситистроя» Александра Фомина по делу о даче взятки бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года», — сказала собеседница агентства.

Фомина обвиняют в даче взятки.

По версии следствия, злоумышленник, находясь с замминистра в доверительных отношениях, оказывал Иванову, второму фигуранту дела Бородину и другим лицам услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, «способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера», отметили в суде.

Громкий арест

Иванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоих арестовали до 23 июня.

По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.

В 2012-м Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО «Оборонстрой».

В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.

расследование