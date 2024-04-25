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Макрон призвал защищать европейские ценности «от Лиссабона до Одессы»

ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защищать идеи гуманизма и европейские ценности «от Лиссабона до Одессы». Об этом президент заявил, выступая в четверг в парижском университете Сорбонна на тему будущего Европы.

Источник: AP 2023

«Быть европейцем — значит не просто жить на территории от Балтики до Средиземноморья или от Атлантики до Чёрного моря. Это значит защищать идею человека, который ставит свободную, рациональную и просвещенную личность превыше всего. И это значит сказать себе: от Парижа до Варшавы и от Лиссабона до Одессы у нас одно отношение к свободе и справедливости», — сказал он на выступлении, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в Х. Его слова стали отсылкой к знаменитой фразе генерала Шарля де Голля, который выступал за многополярный мир и «Европу от Атлантики до Урала».

При этом в 2020 году на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным Макрон говорил, что «верит в Европу от Лиссабона до Владивостока», заявив о необходимости заново создать архитектуру безопасности между ЕС и Россией.

Макрон Эмманюэль