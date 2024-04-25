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Путин сообщил, что в мае планирует визит в Китай

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в мае планируется его визит в Китай.

Источник: AP 2023

«Планируется визит в мае», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Я ее обязательно возьму с собой, и передам нашему другу, он крепкий руководитель и мужчина настоящий. Шутки шутками, но действительно, если это так, с удовольствием отдам ему», — ответил Путин.

На съезде один из участников сообщил, что лидер КНР Си Цзиньпин во время своей лекции в МГИМО назвал своей любимой книгой «Что делать?» Николая Чернышевского, а один из главных героев книги стал для китайского лидера примером. Участник съезда рассказал президенту, что нашел книгу Чернышевского «Что делать?», где стоит печать поступления в библиотеку 15 июня 1953 года — в день рождения Си Цзиньпина, и попросил главу государства передать ее лидеру КНР.

Путин Владимир
дипломатия