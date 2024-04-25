Путин сообщил, что в мае планирует визит в Китай

На съезде один из участников сообщил, что лидер КНР Си Цзиньпин во время своей лекции в МГИМО назвал своей любимой книгой «Что делать?» Николая Чернышевского, а один из главных героев книги стал для китайского лидера примером. Участник съезда рассказал президенту, что нашел книгу Чернышевского «Что делать?», где стоит печать поступления в библиотеку 15 июня 1953 года — в день рождения Си Цзиньпина, и попросил главу государства передать ее лидеру КНР.