Россия решила выслать двух латвийских дипломатов

В январе 2023 года Латвия объявила, что посол России в Риге Михаил Ванин должен покинуть республику до 24 февраля того же года, одновременно с ним посол Латвии должен был выехать из России. Тогда латвийская сторона решила понизить уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного в делах.