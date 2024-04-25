Кремль ответил на поставку ракет Киеву словами «мы победим»

По его словам, с такими вооружениями Украине будет «больнее». «На Украине будет больше разрушений, потому что, как сказал [президент России Владимир] Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться — как угодно ее называйте — санитарная, буферная зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан», — пояснил Песков.