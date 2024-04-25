Столтенберг признал невыполнение странами НАТО данных Украине обещаний о помощи

«Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали», — сказал Столтенберг, запись выступления которого опубликована на YouTube-канале NATO News.
Столтенберг также указал на то, что задержки в поставках помощи Украине «имеют последствия». Украинской стороне было нечем защищаться от беспилотников и ракет российской армии, однако «не всё потеряно», заключил он.
Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что часть передаваемого США Украине оружия находится в Польше, ее доставят через несколько дней. По его словам, переброска остальных видов вооружения займет больше времени.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник в вашингтонской администрации заявило, что ракеты ATACMS были включены в пакет мартовской помощи. По данным журналистов, транш был осуществлен тайно в последние недели. Отмечалось, что киевский режим уже успел их применить.
В тот же день президент США Джо Байден подписал утвержденный конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. Он сообщил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. В частности, законопроект предполагает выделение украинской стороне почти $61 млрд.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.