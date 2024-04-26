«Нанести поражение». Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара США по России

«Я думаю, что первоначально их (США. — Прим. ред.) план был таким: “Хорошо, сейчас мы нанесем поражение России, а затем возьмемся за Китай”. Ну, на самом деле им не удастся победить Россию. Украина проиграет. Не “возможно, проиграет”, а точно», — сказал эксперт.