«Я думаю, что первоначально их (США. — Прим. ред.) план был таким: “Хорошо, сейчас мы нанесем поражение России, а затем возьмемся за Китай”. Ну, на самом деле им не удастся победить Россию. Украина проиграет. Не “возможно, проиграет”, а точно», — сказал эксперт.
Как отметил Джонсон, именно Москва будет решать, на каком этапе завершится конфликт. Она может взять Киев и Одессу, а также ликвидировать военных НАТО, которые воюют на стороне киевских властей, резюмировал аналитик.
Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такая большая страна с достаточно большим населением им была не нужна. Глава государства подчеркнул, что «у них этого никогда не получится сделать».