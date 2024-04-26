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Ван И оценил состояние отношений Китая и США

ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Отношения Китая и США в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Источник: РИА "Новости"

«Под руководством лидеров двух государств китайско-американские отношения в целом стабилизировались, у двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях, это приветствуют народы двух стран и международное сообщество», — заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Однако, подчеркнул он, «негативные факторы в китайско-американских отношениях продолжают расти и накапливаться».

Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, ранее официально не сообщалось.

дипломатия