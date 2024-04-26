Как Украина хотела «высушить» Крым — к 10-летию водной блокады

Засуха наступит в 2020-м. В Симферопольском водохранилище естественного стока останется около 600 тысяч «кубов» воды — запас на неделю. С учетом прогнозов, с самого начала власти региона будут играть на опережение. Уже к 2016-му на севере Крыма построят три водозабора — Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский стоимостью около 1,2 млрд рублей. Это позволит подавать воду на юго-восток и нивелировать риски обмеления Белогорского водохранилища. Воду в остальные районы будут грамотно перераспределять. Население ряда городов переведут на графики, на улицах появятся емкости для привозной воды.